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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يجتمع باللاعبين ويوجه تعليمات خاصة للمرحلة المقبلة

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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اجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، مع اللاعبين في فندق الاقامة قبل انطلاق المران الاخير للفراعنة استعدادا لمباراة الغد امام زامبيا وديا ضمن فترة استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

تحدث المدير الفنى خلالة جلسته مع اللاعبين عن المرحلة المقبلة وطريقة تدريبه وسياسته، وأن الجميع سيكون له دور بشرط الالتزام وتنفيذ التعليمات والواجبات الفنية، موكدًا أنه لا يهتم بأي ازمات خارجية،

وشدد على كل لاعب إثبات نفسه فى المرحلة المقبلة، لحجز مقعد مع الفراعنة في الفترة المقبلة التي ستشهد اكبر أحداث كروية للمنتخب وهي بطولة امم افريقيا وتصفيات كأس العالم.

شارك في تدريب منتخب مصر الـ25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .

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البرتغالي روي فيتوريا تعليمات لاعبى المنتخب
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