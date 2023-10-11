ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الدفاع البريطانية تؤكد التزام بلادها بدعم الفلبين

وزيرة الدفاع البريطانية
وزيرة الدفاع البريطانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزيرة الدفاع البريطانية البارونة جولدي، اليوم الأربعاء، التزام المملكة المتحدة بدعم الفلبين.

وقالت جولدي، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بعلاقتنا مع الفلبين، ويسعدني أن أقوم بزيارتها للمرة الأولى وأن أكون أول وزير دفاع بريطاني يزورها منذ سنوات عديدة".

وتوجهت وزيرة الدفاع البريطانية إلى الفلبين، اليوم؛ للاحتفال بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن تجتمع جولدي مع وزير الدفاع بالفلبين تيودورو، اليوم، في مانيلا؛ لبحث تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والفلبين والالتزام المشترك بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأعربت وزيرة الدفاع البريطانية عن تطلعها لزيارة تدريب "سما سما" البحري، وتعزيزًا لالتزام المملكة المتحدة تجاه المنطقة، ستبحث أيضًا تحديث المراجعة المتكاملة الأخير للمملكة المتحدة وأهمية الأمن البحري ودعم القانون البحري.

ويعد نشاط تدريب "سما سما" البحري للعام الجاري هو التكرار السابع والأكبر لتدريب المشاركين من أستراليا وكندا وفرنسا واليابان وبريطانيا وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والفلبين.

ads
وزيرة الدفاع البريطانية الفلبين المملكة المتحدة
ads