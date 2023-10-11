وزيرة الدفاع البريطانية تؤكد التزام بلادها بدعم الفلبين

أكدت وزيرة الدفاع البريطانية البارونة جولدي، اليوم الأربعاء، التزام المملكة المتحدة بدعم الفلبين.

وقالت جولدي، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بعلاقتنا مع الفلبين، ويسعدني أن أقوم بزيارتها للمرة الأولى وأن أكون أول وزير دفاع بريطاني يزورها منذ سنوات عديدة".

وتوجهت وزيرة الدفاع البريطانية إلى الفلبين، اليوم؛ للاحتفال بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن تجتمع جولدي مع وزير الدفاع بالفلبين تيودورو، اليوم، في مانيلا؛ لبحث تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والفلبين والالتزام المشترك بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأعربت وزيرة الدفاع البريطانية عن تطلعها لزيارة تدريب "سما سما" البحري، وتعزيزًا لالتزام المملكة المتحدة تجاه المنطقة، ستبحث أيضًا تحديث المراجعة المتكاملة الأخير للمملكة المتحدة وأهمية الأمن البحري ودعم القانون البحري.

ويعد نشاط تدريب "سما سما" البحري للعام الجاري هو التكرار السابع والأكبر لتدريب المشاركين من أستراليا وكندا وفرنسا واليابان وبريطانيا وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والفلبين.