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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

تعيين ولاء مصطفى مديرًا للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

الدكتورة ولاء مصطفى
الدكتورة ولاء مصطفى مدير المتحف اليوناني الروماني
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أصدر  أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارا وزاريًا بتعيين الدكتورة ولاء مصطفى مديرا عاما للإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالمستوي الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

 القرار جاء بالتزامن مع افتتاح المتحف بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بما يتناسب مع أهميته كمقصد سياحي ثقافي فريد من نوعه بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتورة ولاء محمد مصطفى حاصلة على درجة الدكتوراه في الآثار اليونانية والدراسات الرومانية من جامعة الاسكندرية عام 2012،  وتدرجت في المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار حيث عملت كأمين أثري بمتحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وأمين أول أثري بالمتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، كما شغلت منصب مدير إدارة البحث العلمي بالمتحف اليوناني الروماني ومسئول عن قاعدة البيانات  بالمتحف.

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مدير المتحف اليوناني الروماني الإسكندرية الدكتورة ولاء محمد مدير المتحف اليوناني الروماني
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