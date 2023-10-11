تجديد حبس المتهمان بقتل صبي بسكين في الطالبية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس شقيقين “سائق وعامل” لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بقتل “ صبي” يعمل سائقًاعاكس شقيقتهما بمنطقة الطالبية.

وكانت قد فتحت نيابة جنوب الجيزة التحقيق، في واقعة مقتل «صبي» يبلغ من العمر 17 عامًا على يد شقيقين «سائق وعامل» بسبب تحرشه بشقيقتهما في الطالبية.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأقرا بأن الضحية دائم التحرش بشقيقتهما، وحاولا معاتبته، لايقافه عن تصرفه، ولكن تكرر فعله، وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، تشاجرا معه، وطعناه بسلاح أبيض«مطواة»، وعليه فقد أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الموعد المحدد، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سائق، نتيجة الاعتداء عليه، خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات، أن المجنى عليه سائق، تشاجر معه شقيقين، نتيجة اتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، انتهت بمقتل المجني عليه.

بإعداد الأكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.