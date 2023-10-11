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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحريات فى حريق محيط سينما ريفولى: "النيران تلتهم مخزن قطع غيار سيارات ولا ضحايا"

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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 أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق بمخزن لقطع غيار السيارات بمحيط سينما ريفولى بوسط البلد.

ودلت التحريات ان الحريق شب فى بمخزن لقطع غيار السيارات بمساحة 40 متر بسبب ماس كهربائي وتم أخماده دون وقوع إصابات أو وفيات.

 وأضافت التحريات أنه تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي وسلم هيدرولكيى فور نشوب الحريق وتم إخماده .

 وكان نشب منذ قليل حريق بمخزن بمحيط سينما ريفولى بوسط البلد وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحريق تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمحيط سينما ريفولى بمنطقة وسط البلد وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وجارى السيطرة عليه.

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الحماية المدنية قطع غيار السيارات وسط البلد سينما ريفولى
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