بلجيكا تقرر إرسال مقاتلات "إف-16" الخارجة من الخدمة إلى أوكرانيا بحلول عام 2025

قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندير، إن حكومة بلاده قررت إرسال مقاتلات "إف-16" الخارجة من الخدمة إلى أوكرانيا بحلول عام 2025.

وأضاف ديدوندير - قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، واجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء- أن "الحكومة البلجيكية قررت توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا بحلول عام 2025".

من جانبها، كتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، على موقع (إكس) - أن حكومة بلادها اتخذت هذا القرار بعد تحليل دقيق.

يشار إلى أن القوات الجوية البلجيكية تمتلك 43 مقاتلة من طراز "إف-16"، تم تسلمها في الثمانينيات وخضعت عدة مرات لعمليات تحديث، كما أبرمت بلجيكا قبل سبع سنوات عقدا مع الولايات المتحدة لتوريد 34 طائرة من طراز F-35 لتحل محل الطائرات القديمة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم لأوكرانيا في عام 2025، وسيتم ذلك على مراحل.