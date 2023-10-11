برلماني: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن نقبل المزايدة

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير عبر التاريخ، والقيادة السياسية حريصة على دعم القضية في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، ومن ثم لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية في هذا الملف على وجه التحديد.

وأشار هندى، إلى أن مصر دائما تستهدف توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الفصائل، وأن إدارة مصر للقضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة بعد استقرار مصر بعد ثورة يونيو 2013، إذ يقوم النهج المصري في إدارة القضية الفلسطينية على محورين بناء الدولة وحفظ التماسك السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال التعاون مع فلسطين لضمان بناء كافة مؤسسات الدولة التي تستطيع استقبال سيناريوهات تسويات سياسية مع إسرائيل حتى ولو كانت غير محتملة في الوقت الراهن.

وتابع عضو مجلس النواب: يتم ذلك كله من قبل الدولة المصرية في إطار آليات الحفاظ على الاتصال الجغرافي الطبيعي للدولة، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، والدولة المصرية قيادة وشعبا حريصة طوال الوقت على إدارة القضية الفلسطينية وملفاتها متعددة المستويات الاقتصادية التنموية، والسياسية، والأمنية عبر مؤسسات فلسطينية وطنية؛ بهدف تنظيم التعاون عبر قنوات رسمية وليس عبر تقديم منح وبدائل مؤقتة غير مستقرة، والعمل طوال الوقت على استعادة التماسك السياسي -المجتمعي الفلسطيني لتعظيم فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ومستقرة سياسيا ومجتمعيا.