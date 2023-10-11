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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قطع المياه عن بعض مناطق السلام لمدة 10 ساعات

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام (أطلس، المحمودية، إسكندرية، الجمهورية، والقاهرة، الشواكر، محطة الصرف الصحي عقد 16 الجبل الأصفر)، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 12-10-2023، وحتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 13-10-2023 لمدة 10 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحي بمدينة السلام.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر تطبيق" الواتس آب" على رقم 01206665125.

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