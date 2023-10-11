مدير "تعليم الفيوم" تتابع المدارس وتطمئن على انتظام العملية التعليمية

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من مدارس الفيوم، ومنها مدرسة الحريشي للتعليم الأساسي - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تفقدت وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وتابعت انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، كما تفقدت حجرات النشاط والمعامل والمكتبة

وأشارت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمدير المدرسة للفصول وللطلبة، والتأكيد علي الأنشطة والاشتراك في الأنشطة لتنمية المواهب ورعايتها.

وأطمأنت وكيل الوزارة على نظافة المدارس وتنفيذ كافة القرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية اولا بأول، موجه بالاهتمام بالنظافة داخل المدارس حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

أشادت دكتورة أمانى، بالجهد المتميز المبذول في العمل بالمدرسة.

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