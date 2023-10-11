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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. استقرار الأحوال الجوية بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت محافظة المنوفية استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا.

فيما تستعد محافظة المنوفية لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظًا على الصالح العام.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتشكيل لجان للمرور على الأعمدة الكهربائية والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة مراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.

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