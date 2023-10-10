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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ملك الأحزان يعلن زواجه من الإعلامية نانسي نور: الحمد لله تم عقد قراننا

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شارك المطرب تامر عاشور الملقب ب"ملك الأحزان" جمهوره الصور الأولى من عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور، بقناة إكسترا نيوز، والذي يقام حفل زفافهما مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة.

ونشر المطرب تامر عاشور مجموعة الصور، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا".

وقد شاركه مجموعة من الفنانين التهاني بالتعليقات أبرزهم الفنانة آيتن عامر معلقة: "ألف مبروووك ربنا يسعدكوا ويهنيكوا".

وعلقت المطربة مروة ناجي، قائلة: "بسم الله ما شاء الله.. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب"، كما علقت المطربة رنا سماحة: " ألف مبروووك يا حلوين" وغيرهم.

 

 

 

 

 

 

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