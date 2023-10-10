زمالك 2005 يهزم "زد" بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على زد اف سى بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير، بالجولة السادسة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: محمد السيد هدفين وأحمد خالد "السمبوك" هدفا.

وشهدت المباراة أداء مميزا من لاعبي الزمالك على مدار الشوطين، أثمر فرصا عديدة محققة نتج عنها تسجيل ثلاثة أهداف وإضاعة فرص عديدة محققة. كادت أن تضاعف النتيجة إلى أكثر من ذلك.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

وفي نفس السياق، حرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك على تقديم التحية للاعبين على الأداء والنتيجة التي تحققت في لقاء اليوم، كذلك جمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني اللذان حرصا على التواجد بملعب زد اف سى لمؤازرة اللاعبين في هذه المباراة، بجانب أعضاء اللجنة الفنية للقطاع.

كما حرص محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر وسيد عبدالله نيمار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم على مشاهدة المباراة لتحفيز فريق 2005.

ويقود فريق زمالك 2005: محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي طبيعى ومحمد سيد للمهمات.