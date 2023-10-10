رئيس مدينة سفاجا يعقد جلسة التشاور المجتمعي لمناقشة مخرجات الخطة الاستثمارية

ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، جلسة التشاور المجتمعي لمناقشة مخراجات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وكذلك مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣_٢٠٢٤.

جاء ذلك في حضور سكرتير المدينة ومدير الإدارة الهندسية والمهندسين ومدير التخطيط ومدير الشئون المالية ومدير الإيرادات ومدير الأزمات ومدير العلاقات العامة ومدير المجالس ومدير الشئون الإدارية وعدد من القيادات الأهلية والشعبية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

فتح رئيس المدينة باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين، وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية والرؤية المستقبلية للخطة، وتم عرض الخطة المقترحة من الوحدة المحلية وكانت متوافقة مع احتياجات المواطنين بالمدينة.

أوضح شعبان الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الاستثمارية وتقديم الدعم المالي الإضافي لاستكمال الخطة والارتقاء بمستوى التنمية المقدمة للمواطن وتنمية القدرات المحلية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتطرق رئيس المدينة لمناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها، مؤكدا سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة.

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