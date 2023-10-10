المنتخب كامل العدد استعدادًا لمواجهة زامبيا وديًا

يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبه الثاني في الامارات كامل العدد، استعدادا لخوض مبارتين وديتين امام زامبيا والجزائر ضمن استعدادات المنتخب لبطولة الامم الإفريقية المقرر اقامتها يناير المقبل بكوت ديفوار وتصفيات كأس العالم.

ويخوض الفراعنة مران اليوم بالقوة الضاربة للمنتخب، بعد انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش المحترفين في الخارج، والذين انضموا صباح اليوم لمعسكر الفريق بالامارات.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

احمد كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي