السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان مستجدات الأوضاع في فلسطين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على وقف التصعيد، وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لضمان الوصول إلى حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني، وبما يضمن تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشهد اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر بيتر سيارتو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة التصعيد الخطير للعمليات العسكرية في غزة ومحيطها وخطورة استمرار ذلك على أمن المنطقة والعالم، ودور المجتمع الدولي في إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.