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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل اجتماع الخطيب مع قيادات قطاع الناشئين

اجتماع الخطيب
اجتماع الخطيب
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عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، عقد ظهر اليوم الثلاثاء بفرع النادي بمدينة نصر، اجتماعًا مع كل من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وذلك في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط (محسن صالح - زكريا ناصف).
شهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب. 
واطمأن محمود الخطيب على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.
جاء اجتماع رئيس النادي اليوم عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة، وقبل البدء في تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، وفقًا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدًا عن أي ضغوط أخرى.

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نادي الاهلي الأهلى محمود الخطيب الخطيب وليد سليمان
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