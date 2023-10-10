وحيد الطويلة يتحدث عن تجربته بمركز اللغة.. الخميس

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة الكاتب الروائي وحيد الطويلة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق ٢٣ أكتوبر الجاري بمقر المركز.

ومن المقرر أن يتحدث الروائي وحيد الطويلة حول تجربته الإبداعية في لقاء الخميس ويدير الحوار أمام الجمهور الدكتور خيري دومه أستاذ الأدب العربي الحديث، وذلك برعاية رئيس جامعة القاهرة أ.د. محمد عثمان الخشت وباشراف كل من د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الآداب د.نجلاء رأفت سالم و د.دينا أبو الفتوح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مركز اللغة والثقافة العربية د. أحمد عمار

وقال الروائي وحيد الطويلة معلقا على الندوة:-

"اعرف انه من الصعب ونحن نتابع ما يحدث في غزة ان نذهب لندوة لنتحدث في الأدب...لا أدعي شيئا ولا أريد..لكنني أعرف أيضا أن تشرشل كان يرسم والقنابل تنهال فوق لندن...اذا وافقتم تعالوا فالكتابة فعل تحريض على الجمال في احد وجوهها وما فعله الأولاد فعل تحريض ومقاومة للقبح والغطرسة..أناا أيضا كتبت كل مشروعي ضد الإستبداد والقهر وفي صف الجمال..تعالوا نقاوم معا بأية وسيلة...او قولوا فلنأجل الندوة وانا مع اي قرار لكم".