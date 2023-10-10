علوم المنصورة تكرم رئيس مياه الدقهلية بملتقى الخريجين والتوظيف لعام 2023

الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 03:21 م

شارك المهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بالملتقى الحادي عشر للخريجين والتوظيف لعام 2023 بكلية العلوم بجامعة المنصورة.

وقد تم تكريم المهندس خالد نصر؛ تقديرًا لدعمه الدائم لشباب الخريجين من كلية العلوم، من خلال تدريبهم، وتأهيلهم لسوق العمل، داخل مواقع الشركة بمختلف المناطق، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وعقد الملتقى تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد فتحي البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة إبراهيم العيان، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد فتحي أبو النور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والكيميائي محمد حامد، مدير عام التدريب بالشركة، وعدد من قيادات الشركة من خريجي الكلية.