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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

 ورد بلاغ لقسم شرطة الزيتون من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى. بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته. باستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة خطف طالب لقسم شرطة الزيتون خطف طالب بسبب خلافات مالية
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