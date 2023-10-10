المطربة ريم حمدي تحيي حفلا غنائيا جديدا في بيت السحيمي

تحيى الفنانة ريم حمدي، وفرقتها الموسيقية، حفلا غنائيا جديدا، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 12 أكتوبر الجاري، ببيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في اطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تقدم الفنانة ريم حمدي مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين الذين قدموا أعمالاً فنية أرخت لانتصارات أكتوبر المجيدة، منهم الشعراء: محمد حمزة، وعبد الرحيم منصور، وأحمد فؤاد نجم، وصلاح جاهين، وإسماعيل الحبروك، ومحسن الخياط، ومحمد العجمي، ونبيلة قنديل، وغيرهم، ومن الملحنين أيضا كمال الطويل، ومحمد الموجي، وبليغ حمدي، وعلي إسماعيل، وحلمي بكر، ومحمد سلطان، وغيرهم.

يتضمن برنامج الحفل أغاني: "يا حبيبتي يا مصر"، و"دولا مين"، و"حلوة بلادي السمرا"، و"أم البطل"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، و"بحبك يامصر"، و"تعيشي يا بلدي"، و"طالعين على أرض الفيروز".. وغيرها.

كما تُقدم حمدي مجموعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى أحد أعمالها الخاصة بها.

الفنانة ريم حمدي صوليست بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التابعة لبدار الأوبرا المصرية، ومطربة مُعتمدة بالإذاعة والتليفزيون، كما شاركت بالعديد من الحفلات بمهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركتها خارج مصر في مهرجانات دولية مثل مهرجان الرياض، وكذلك المشاركة بالغناء على مسرح بيكاديللي ببريطانيا.