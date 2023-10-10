بالفيديو.. أحمد العوضي ينشر فيديو استقبال الجمهور له أثناء تصوير "الإسكندراني"

نشر الفنان أحمد العوضى على صفحته على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له مع الجمهور فى الشارع، أثناء تصوير مشاهد من فيلمه الجديد "الإسكندرانى".

https://www.instagram.com/reel/CyNnEF4My__/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق على الفيديو "الف حمد وشكر لله على حب اخواتي.. استقبال عظيم من اخواتي الاسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الاسكندراني.. ألف ألف ألف شكر على حبكم وحبي ليكم قد وأكتر كمان، ألف ألف شكر".

وظهر العوضى فى الفيديو وسط جموع من الجماهير بالشارع أثناء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الإسكندرانى"، وبادر الجمهور بالتقاط الصور التذكارية معه.

والفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، محمد رضوان، خالد سرحان، حسين فهمى، محمود حافظ، بيومى فؤاد، عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والإخراج خالد يوسف.

ويذكر أن الفنان أحمد العوضى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "ضرب نار"، بطولة أحمد العوضى، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصرى، انتصار، أحمد بدير، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكري.