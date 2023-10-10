150 صيدلي يشاركون في مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية الثالث بـ"أورام الأقصر".. صور

نظمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثالث لصيادلة مستشفيات شفاء الأورمان، بإشراف الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى؛ لتأهيل صيادلة الصعيد والأقصر للعمل في المجالات المتعددة لها.

ناقش المؤتمر، مجهودات الصيدلية الإكلينيكية في مستشفيات شفاء الأورمان للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك تم عرض برامج للتحسين المستمر في الصيدلية الإكلينيكية خلال عام 2023، بالإضافة الى آخر التحديات المتعلقة بأهم المواضيع في الصيدلية الإكلينيكية.

وقال الدكتور محمد عطية، مدير الخدمات الصيدلانية والدوائية بمستشفيات شفاء الأورمان، إن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الثالث لصيادلة مستشفيات شفاء الأورمان، بحضور 150 صيدلي وشيوخ المهنة من محافظتى قنا والاقصر بالإضافة إلى قيادات المستشفى.

وأضاف عطية، أن هذا المؤتمر يأتي لتأهيل صيادلة الصعيد بشكل عام والأقصر بشكل، وتم توزيع شهادات التقدير لشباب الصيادلة في مستشفيات شفاء الأورمان، لافتاً إلى أنه تم عرض البرامج للتحسين المستمر في الصدلية الإكلينيكية خلال 2023 عن طريق مشرفي الوحدات ورؤساء الاقسام فى الصيدلية.

وأشاد عطية، بمجهودات الفريق خلال الفترة الماضية في الارتقاء بالخدمات الصيدلانية بالمستشفى والتحديث المستمر، كما أن تكريم الصيادلة على ما بذلوه خلال الفترة الماضية يزيد من مجهوداتهم في الوصول لأفضل النتائج لصالح المرضي، والتطلع باستمرار لتقديم أفضل خدمة للمرضي ووصول الصيدلية الإكلينيكية بشفاء الأورمان كمركز للتدريب المعتمد محليا ودوليا.

من جانبه، أعرب هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، عن مدي فخره بصيادلة مستشفيات شفاء الأورمان، واشاد بمجهودات الصيادلة بالمستشفى ودورهم الحيوي والفعال في تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالاضافة للاهتمام بالتدريب الطبي المستمر والفعال لصيادلة الصعيد بشكل عام للارتقاء بالمستوى العلمي والصيدلة الاكلينيكية في صعيد مصر.

فيما قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأقسام داخل المستشفى، مثمنا ما تقوم به الصيدلية الإكلينيكية من مؤتمرات وتدريبات للصيادلة لدعم الخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى في محافظات الصعيد، بجانب تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض، حيث عمد المستشفى منذ افتتاحه وحتى الآن في التطور وتقديم خدمات طبية مميزة للتخفيف عن مرضى السرطان بالصعيد.

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