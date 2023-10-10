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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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غادر  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار القاهرة الدولي اليوم متوجهًا إلى إيطاليا، في زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا.
كان في استقبال قداسة البابا في مطار القاهرة المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار.

ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددًا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إيبارشية ميلانو وورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها.

وتتضمن الزيارة "سيمينار" يعقده قداسته مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من  الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

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