برلمانية: حصول مصر على شهادة الصحة العالمية بخلوها من "فيروس سي" إنجاز يحسب للسيسي

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وأنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، إنجازا عظيما غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية الحكيمة، وشهادة عالمية توضح حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء على فيروس "سي" وحماية أرواح ملايين المواطنين.

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لتطوير قطاع الصحة والنهوض به، وهذا لم نعهده من قبل، فمنذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر وهو يولي هذا القطاع الهام اهتماما خاصا، ويضعه في صدارة أولوياته، للحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها، لعل أبرزهم مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والمستشفيات الجديدة التي تم بناؤها، ووجود تأمين صحي شامل، وفر تغطية صحية شاملة لجموع الشعب المصري.

كما أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، بتوجيهات الرئيس السيسي، بمد حملة "١٠٠ يوم صحة" لمدة ١٠٠ يوم إضافية، لتقديم خدمتها لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.