نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يمارس جرائم حرب ممنهجة بحق شعبنا

أعرب ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن إدانته لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي وفق نهج مُحدد يستهدف ممارسة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

وأكد "أبو بكر"، خلال مُداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 آلاف جريمة واعتداء بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 2012، وهو ما يأتي وفق نهجٍ تتبعه سُلطات الاحتلال لممارسة جرائم الحرب في حق فلسطين.

وشدد على أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجعل الصحفيين الفلسطينيين أكثر إصرارًا على نقل الحقيقة، مهما كانت الانتهاكات التي يتعرضون لها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الرابع تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، والتي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الاقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وشهدت الدقائق الأولى من بدء العملية إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، شملت القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، كما تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.