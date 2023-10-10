الجسمي ورياض وعاشور وسلطان وعايض يضيئون مهرجان "ليلة عمر"

تكثف إدارة مهرجان "ليلة عمر" في دورته الثانية جهودها لتقديم حفلها المقرر اقامته يومي الخميس والجمعة المقبلين من الشهر الجاري في قاعة "ارينا الكويت"، ويتم حالياً الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لحفلي المهرجان ، واللذين سيشهدان تطورا نوعيا جذابا، وروحا جديدة تتلاءم مع سعي المهرجان لادخال الفرحة والسعادة الى قلوب الحضور من خلال تقديم فعاليات مميزة وعالية الجودة حيث تم تجهيز مسرح "الأرينا" بأحدث التقنيات الحديثه للحفلين.

الحفل الأول الذي سيقام الخميس المقبل يحييه الفنان الإماراتي حسين الجسمي في اول ظهور له على مسرح ارينا الكويت وتشاركه الحفل النجمة العراقية رحمة رياض من خلال ليلة طربية موسيقية مميزة تم التحضير لها منذ فترة طويلة فالمطرب حسين الجسمي له قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت، وأكد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أنه متحمس ومتشوق للقاء الجمهور الكويتي في مسرح أرينا - الكويت يوم 12 أكتوبر الجاري، وقال في بيان صحفي: "الكويت قطعة من قلبي، وتجمعني محبة وعلاقة خاصة مع الجمهور في الكويت الغالية، وجمعتنا معاً حفلات ومناسبات كثيرة ومتعددة حققت النجاحات الكبيرة، وكان دائماً لوجودهم فيها نكهة وتفاعل مختلف، وأتطلع دائماً لمشاركتهم لحظات جميلة تتخلد في الذاكرة".

وذكر الجسمي أنه أعد برنامجاً غنائياً من قديمه وجديده برفقة فرقته الموسيقية، متطلعاً أن يكون اللقاء هذا العام في مهرجان "ليلة عمر الغنائي 2023" على "مسرح أرينا - الكويت" مختلفاً ومميزاً يليق بمحبة الجمهور في الكويت ومكانتهم بالقلب.

والحفل الثاني الذي سيقام يوم الجمعة المقبل ضمن مهرجان "ليلة عمر الغنائي" يجتمع فيه نجوم شباب الوطن العربي المطرب المصري تامر عاشور، والمطرب المصري بهاء سلطان، والمطرب السعودي عايض في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة في سهرة غنائية متوقع لها أن تسجل في ذاكرة جمهور النجوم الثلاثة كذكرى جميلة ستبقى للابد حيث يشهد الحفل اقبالآ جماهيريآ كبيرآعلى حجز مقاعد الحفل.

الجدير بالذكر ان اخر حفلات مهرجان "ليلة عمر" كانت للنجمة أنغام حققتا نجاحآ جماهيريآ كبيرآ بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورآ جماهيريآ كامل العدد كما يواصل المهرجان تقديم المزيد من المفاجأت للجمهور الكويتي.