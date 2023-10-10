سقوط مسجل يستغل الأطفال في أعمال التسول بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم باستغلال الأطفال الحدث في أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة؛ باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "سلاح أبيض - مبلغ مالى" وبصحبته عدد طفلين أحداث.

بسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.