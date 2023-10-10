غدا.. الجيزة تنظم المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تنظم محافظة الجيزة، غدا الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية، لعرض المشروعات الفائزة عن محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

ويتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لمحددات التقييم المعدة من وزارة التخطيط، والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.

ويأتي ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.