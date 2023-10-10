البنك المركزي: 227% نموا بمعدل الشمول المالي للمرأة خلال الـ7 سنوات الماضية

قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، إن معدل الشمول المالي الخاص بالمرأة ارتفع بنسبة 227% خلال آخر 7 سنوات؛ إذ أن هناك 19.3 مليون سيدة لديهم تعاملات بنكية.

وتابع لقمان، خلال كلمته بالمؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية، أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة بالتثقيف المالي باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالي، كما تبني المركزي نهجاً شاملًا من خلال اتباع التثقيف المالي للمواطن والتوعية للعاملين وبناء القدرات للمؤسسات ذات الصلة.

وأشار إلى أن البنك المركزى يولي أولوية كبيرة لريادة الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر، وقام بتوقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات ذات الصلة مثل وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.