تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مدرسة طارق بن زياد الابتدائية؛ للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية، يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبدالله مدير عام الأبنية التعليمية.

وتفقد محافظ مطروح عدد من الفصول والاستماع لشرح المعلمين للطلاب ومدى الفهم والاستيعاب، وكذلك الاطمئنان على وصول وتوزيع الوجبة المدرسية على الطلاب ومدى جودتها وإقبال الطلاب الذين أشادوا بجودتها وانتظام توزيعها عليهم.

كما تفقد محافظ مطروح مبنى المدرسة، موجها لمدير عام الابنية التعليمية بدراسة أعمال إحلال وتجديد للمبنى القديم من أرضى وطابق وزيادة الارتفاع، وكذلك استغلال الفراغات بما يسمح بزيادة أعداد الفصول وتقليل الكثافات مع الحفاظ على مساحات الملعب والمساحات الخضراء ومناطق العاب الأطفال.

ووزع محافظ مطروح هدايا حقيبة مدرسية وجاكت شتوى وأحذية رياضية على عدد من الطلاب الأيتام والأولى بالرعاية.

محافظ مطروح يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية

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