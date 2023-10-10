متى تتساقط الأمطار مجددا على الإسكندرية؟ سؤال المواطنين يوميا

تساؤل يومي يحاول أهالي محافظة الإسكندرية، البحث عن إجابته خاصة مع بدء موسم الشتاء والنوات، إضافة إلى السيول التي ضرب محافظة مرسي مطروح، حيث من المتوقع أن تشهد المدينة تساقط الأمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة خلال الشهر الجاري، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث اضطرابات في الطقس خلال الأيام المقبلة.

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إن هذا الشهر يشهد عدد من الظواهر الجوية والتي تسبب في تساقط الأمطار المتوسطة، إذ يتم رصد التوقعات يومية مع إلقاء التحذيرات وإرسالها إلي المحافظات للتعامل السريع في حال تساقط الأمطار.

ومن المتوقع وفقا لجدول نوات الإسكندرية 2023، أن تهب نوة رياح الصليب علي المحافظة نوة الرياح الصليبة، يوم 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام، تصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

ويعد شهر أكتوبر من الشهور التى تشهد عدد من الاضطرابات الجوية والأمطار الغزيرة الغير متوقعه، حيث شهدت المدينة الساحلية في هذا الشهر عام 2015 الماضي غرق شديد تسبب في رحيل محافظ الإسكندرية وقتها ووقوع ضحايا من الأمطار.

أما عن نوة المكنسة التي سوف تأتي في 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ومع وجود الأمطار الشديدة، وفي 22 من نوفمبر المقبل؛ تهب نوة باقي المكنسة، والتي تستمر لمدة 4 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

بينما تزداد صعوبة النوات بنوة قاسم، في 4 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية، ورياح شديدة؛ وتأتي آخر نوات فصل الخريف عبر نوة الفيضة الصغرى، في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.