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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

المهندس خالد نصر
المهندس خالد نصر
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، صدور قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رقم 52 لسنة 2023 بالموافقة لتكون مدرسة الدقهلية هي سادس مدرسة علي مستوي الجمهورية.

وأضافت الشركة،  فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في إطار تطوير القدرات الفنية والعلمية للعاملين بمختلف التخصصات كأحد أهم أدوات الاستثمار في المورد البشري، وسعيًا من شركة الدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتسهيل علي أبنائنا في محافظة الدقهلية الراغبين في الالتحاق بالمدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء مدرسة بنطاق المحافظة.

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