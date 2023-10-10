فيديو.. حرس الشرف يؤدون التحية العسكرية للرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة

أدى حرس الشرف، التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي بأكاديمية الشرطة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.