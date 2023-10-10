السفير الفلسطيني لدى روسيا: جار التحضير لزيارة الرئيس محمود عباس إلى موسكو

صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل، بأنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

وقال نوفل، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية: "إننا نحافظ على اتصالات يومية مع موسكو، والتحضيرات جارية الآن لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات بين قادة فلسطين وإسرائيل في موسكو، قال السفير عبدالحفيظ نوفل: "هذا الاحتمال لم يعد واردا".

وأضاف نوفل: "في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكننا فعل هذا، نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل، ونعتقد أن ما حدث في غزة هو إشارة جدية للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع السفير الفلسطيني لدي روسيا أنه من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط وبمشاركة الدول المعنية.