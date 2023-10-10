تداول 13 ألف طن و615 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 615 شاحنة و516 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 316 شاحنة و488 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 299 شاحنة و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية؛ فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا.

واستقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN على متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 950 راكبا بموانئها.