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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن و615 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 615 شاحنة و516 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 316 شاحنة و488 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 299 شاحنة  و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية؛ فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج  وسينا.

واستقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN على متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 950 راكبا بموانئها.

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري
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