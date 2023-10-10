رامي عاشور: الغناء في حفل نصر أكتوبر دفعة كبيرة لي.. لا تهمني المكاسب المادية ولكن طرح الأغاني يحتاج لتمويل ودعم

رامي عاشور: الغناء في حفل نصر أكتوبر دفعة كبيرة لي

أحب الجمهور يرى مشاهداتي الحقيقة على "يوتيوب"

طرح الأغاني يحتاج لتمويل ودعم

أول أجر من الغناء كان كبير في حفلتين نيويورك

أرحب بتقديم لون الراب ولكن بشرط

التمثيل خطوة مطروحة وأفضل التواجد بعمل جيد

أدرب إسكواش بجانب الغناء واللاعبين أولادي

أحضر لأغنية "رأي عام" وعدد من الأغاني السينجل الجديدة





أحيا الفنان رامي عاشور مؤخرا حفلين ناجحين الأول في الكوربة ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد، والثاني يعد أول حفلاته الجماهيرية في مصر والذي أقيم في ساقية عبد المنعم الصاوي.

وتأتي حفلات رامي بعد طرحه عدد من الأغاني على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية منهم: أبطالنا كتير، أكلم مين، حقولك سر، عيش بزيادة.

وطرح مؤخرا رامي أحدث أغنياته التي تحمل اسم "توكسيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.

رامي يعد أحد الأساطير في لعب الإسكواش وحصد العديد من النجاحات عالميا، وفي في أبريل عام 2019 أعلن اعتزاله اللعب بشكل نهائي بسبب إصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق فى اللعبة.

تحدث رامي خلال حواره لـ"البوابة نيوز" عن موقفه من شراء المشاهدات لأغانيه، وأيضا أسباب عدم طرحه الأغاني بشكل منتظم، وكيفية اشباعه لحبه للإسكواش بعد الاعتزال خاصة وسط اتجاهه لعالم الغناء، وغيرها من التفاصيل تجدها في الحوار التالي:



- كيف كانت ردود الأفعال على حفلك الأول في ساقية الصاوي؟

سعيد كثيرا بردود الأفعال وخلال الفترة المقبلة سأحضر لعدد من الحفلات لأنني استمتعت بالتفاعل المباشر مع الجمهور.

- لماذا تطرح أغانيك على فترات متباعدة؟

لأن طرح الأغاني يحتاج للفلوس والتحضير وإيجاد فريق كامل للكتابة والتلحين والتوزيع والمكس، إضافة إلى فريق تصويرها، الموضوع صعب وكبير.

الفنانين الذين يطرحون الأغاني بشكل منتظم وبفترات متقاربة، لديهم تمويل ودعم، وأنا لا أملك هذا، أفعل وحدي كل شئ وهذا صعب كثيرا، هذا بالنسبة لي في عقلي هو تحقيق المستحيل، لم أعد أتمكن من الخروج لأنني مخصص جزء كبير من دخلي لإنتاج الأغاني الخاصة بي، وهذه مشكلتي ويا رب أكمل أو أجد منتج يؤمن بموهبتي ونقدم سويا أعمال جديدة.

- لماذا لا تهتم بشراء المشاهدات على أغانيك عبر "يوتيوب"، مثلما يفعل بعض المطربين حاليا؟

أتمنى أن يراني الجمهور "أورجانيك" أي مشاهدات حقيقية، لأن فكرة شراء المشاهدات أطلق عليها "زقة" للأغنية قد تفشل وينتهي الأمر أن أصبح معروف بشراء المشاهدات وهذا ليس في مصلحة العمل من وجهة نظري، أفضل الحقيقة.

- من هو المطرب الذي تتمنى الغناء له من الزمن الجميل؟

أحب الفنان الكبير الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ واستمتع بأغانيه.

- ومن هم المطربين الذي تتأثر بهم على مستوى لونك الغنائي؟

تأثرت بالكثيرين من عمالقة الفن بدأ من عبد الحليم حافظ، سيد درويش، ومحمد عبد الوهاب، ومن الأجيال الأحدث تأثرت بعمرو دياب، محمود العسيلي، تامر حسني، وائل كفوري، رامي عياش.

- ماذا عن تقديم أغنية بلون الراب الرائج؟

من الممكن أن أقدم أغنية راب وأتحمس لذلك بشرط أن تليق على صوتي وأفضل أن يكون مع مطرب راب ويحدث مزج بيننا، أرحب كثيرا بذلك.

- الاسكواش يجري في دمك، كيف تشبع حبك له بعد الاعتزال؟

لدي أكاديمية للإسكواش، ولدي أولادي، أطلق على لاعبي الاسكواش بها أولادي ولدينا فريق تدريب كامل، هذه يحدث يوميا الاسكواش والغناء مجتمعين ولا أستطيع أن أختار بينهم.

- ألم تفكر في اسكتمال المسيرة الرياضية لك عن طريق التدريب؟

بالفعل أوقات أمرن لاعبي الاسكواش وأستمتع بذلك، فهو عشقي بالطبع.

- ماذا عن خطوة التمثيل؟

أرحب بفكرة التمثيل وإن أتت فرصة للمشاركة في عمل بدور يناسبني وأظهر خلاله بشكل جيد في إطار عمل يحترم عقل الجمهور.

- وما هو أول أجر تحصل عليه من الغناء؟

أول أجر في الغناء كان عن الحفلتين الذين قدمتهم في نيويورك وكان أجر مرتفع كثيرا، لا أحبذ الإفصاح عنه، ولكن هنا في أول حفل لي بساقية الصاوي بالطبع الأجر كان ليس كبيرا، وفي المرحلة التي أتواجد بها، لا أهتم بتحقيق المكاسب المادية، بقدر أن أثبت نفسي وأتميز بلون غنائي يحبه الجمهور ويتفاعل معه.

- ماذا تحضر للفترة المقبلة؟

أقف على تحضيرات أغنية "رأي عام" وعدد من الأغاني على طريقة السينجل لطرحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

- وكيف تلقيت ترشيحك للمشاركة في احتفالية نصر أكتوبر المقامة فى ميدان الكوربة، منذ أيام قليلة؟

سعدت كثيرا باختياري ضمن الفنانين الكبار الذي أحيوا الحفل للمشاركة في احتفال نصر أكتوبر وتكريم الشهداء وهذا شرف كبير لي وشئ يمنحني دفعة كبيرة.