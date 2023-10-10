اليوم.. مرموش ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر

ينضم عمر مرموش، لاعب فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر، إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإمارات مساء اليوم الثلاثاء، ويشارك فى التدريبات الجماعية، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية في يناير المقبل وتصفيات كأس العالم.

وكشف محمد ابو العلا، طبيب المنتخب، أن عمر مروموش بخير ويستطيع المشاركة مع المنتخب.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

احمد كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي

