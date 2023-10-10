طبيب المنتخب يؤكد جاهزية النني ومرموش للمشاركة في المباريات

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقف اللاعبين المصابين في صفوف المنتخب، و جاهزية كل لاعب للمشاركة في المباراة الأولى أمام زامبيا.

وقال أبو العلا: آخر وجود لمحمد النني مع المنتخب كان في نوفمبر الماضي لمباراة بلجيكا وبعدها تعرض للإصابة، موكدا أنه كان على تواصل مستمر مع اللاعب وطبيب أرسنال طيلة فترة اصابته لمعرفة اخر التطورات.

وتابع طبيب المنتخب، بأن استدعاء النني للمعسكر الفراعنة الجاري جاء بعد التواصل مع الجهاز الطبي في أرسنال والتأكد من اكتمال جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات.

كما اضاف ابو العلا ان عمر مروموش بخير ويستطيع المشاركة مع المنتخب.

