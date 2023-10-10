ads
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب المنتخب يؤكد جاهزية النني ومرموش للمشاركة في المباريات

محمد ابو العلا
محمد ابو العلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقف اللاعبين المصابين في صفوف المنتخب، و جاهزية كل لاعب للمشاركة في المباراة الأولى أمام زامبيا.

وقال أبو العلا: آخر وجود لمحمد النني مع المنتخب كان في نوفمبر الماضي لمباراة بلجيكا وبعدها تعرض للإصابة، موكدا أنه كان على تواصل مستمر مع اللاعب وطبيب أرسنال طيلة فترة اصابته لمعرفة اخر التطورات.

وتابع طبيب المنتخب، بأن استدعاء النني للمعسكر الفراعنة الجاري جاء بعد التواصل مع الجهاز الطبي في أرسنال والتأكد من اكتمال جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات.
كما اضاف ابو العلا ان عمر مروموش بخير ويستطيع المشاركة مع المنتخب.
 

ads
طبيب المنتخب محمد أبو العلا عمر مرموش إصابة محمد النني
ads