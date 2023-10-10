بالصور.. المنتخب يخوض تدريبه الأول بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية و تقسيمة في نهاية التدريب.

تواجد في مران منتخب مصر الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة و رئيس البعثة، والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول.

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