سفارة بيرو تحتفل بمرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية مع مصر

أقامت سفارة بيرو بمصر، مساء اليوم الاثنين، احتفالية بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيرو ومصر، داخل النادي السوري بمنطقة محطة الرمل وسط البلد.

شهدت الاحتفالية حضور سفير البيرو لدى القاهرة، "خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا"، وقنصل البيرو بالإسكندرية "باسيل ماركو"، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلين عن جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والبرلمان وغرفة الملاحة ومكتبة الإسكندرية.

وثمن سفير البيرو لدى القاهرة "خوسيه خيسوس جييرمو"، جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعزيز العلاقات الدولية لمصر، مشيرا إلى حفاوة الاستقبال الذي وجده من الرئيس عقب تقديم أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى القاهرة.

وأكد السفير عمق العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أهمية مصر والمكانة التي تمثلها في إفريقيا والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه، قال قنصل البيرو بالإسكندرية " بازيل ماركو" إن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملحوظ على مدى السنوات الستين الماضية حيث تعاونت البلدين في عديد من المجالات المختلفة منذ عام 1963.

وأضاف أن مصر كانت أول الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات مع البيرو، وجرى توقيع اتفاقيات عديدة منها اتفاقية التبادل الثقافي عام 1974 واتفاقية التبادل التجاري سنة 1976 واتفاقية التبادل السياحي سنة 1985، والاتفاق المؤسسي بين مكتبة البيرو الوطنية ومكتبة الإسكندرية سنة 2015.

وأشار إلى أن ممثلو البلدين شهدوا تنامي التعاون الثقافي والاقتصادي بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز الروابط بين الشعبين، والعمل على تعزيز القيم المتبادلة وتعميق العلاقات بين الشعبين من خلال تعزيز السياحة، كما يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها، لافتا إلى أنه يتم العمل على تنظيم ندوة للترويج التجاري والصادرات المصرية خلال ديسمبر المقبل.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، اليوم بمكتبه، خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا، سفير البيرو في القاهرة بصحبه وفد من سفارة بيرو، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وفي بدايه اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير وأعرب عن سعادته باستقباله في الإسكندرية وأشاد بالعلاقات بين مصر والبيرو وخاصه أن لكل منها تاريخ طويل .

وأعرب السفير عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل وأنهم في البيرو يدرسون بالمدارس عن الحضاره المصريه، وانه كان دائما معجب بالإسكندرية الأكبر ومدينه الاسكندرية.

وأضاف انه يعتبرها من أجمل مدن العالم، وأكد السفير على ذلك وخاصه ان بيرو تستورد المخصبات الزراعيه من مصر .

وأضاف المحافظ ان الاسكندريه هي أقدم سكندريات العالم وان بها أقدم شارع بالتاريخ وأنها مدينه عريقه غنيه بالتراث والآثار والثقافه.

وأكد المحافظ علي العلاقات الطيبه بين مصر وبيرو وان علي الجانبين العمل علي تحسين هذه العلاقات وخاصة في مجال التجاره والاقتصاد .

وأشار المحافظ إلى أهمية زيارة وفد البيرو للغرفة التجارية وجمعيه رجال الأعمال في الإسكندرية لتحسين التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر وبيرو ولبحث فرص الاستثمار بين الدولتين .