البابا تواضروس يستقبل كهنة مدينة السلام والحرفيين

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، كهنة كنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، وأسرهم، بحضور الأنبا مكسيموس الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي في كنائس القاهرة.

في بداية اللقاء تحدث الأنبا مكسيموس مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

وعرض نيافته لمجريات الخدمة بكنائس القطاع والنمو الحادث فيها، والخطوات المرتبة لاستيعاب المتطلبات الرعوية الجديدة.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية، وطلب أبناء الآباء الكهنة التقاط صورة خاصة مع قداسة البابا ولبى قداسته طلبهم.

كان قداسة البابا قد التقى يوم ٢٦ سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

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