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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير تكنولوجي: انقطاع الإنترنت على مستوى العالم في 11 أكتوبر مجرد شائعات

الخبير التكنولوجي
الخبير التكنولوجي زعال الشمري
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كشفت الخبير التكنولوجي زعال الشمري، أن الأخبار التي تم تداولها حول انقطاع الإنترنت على مستوى العالم في 11 أكتوبر 2023 مجرد شائعات، ولا أساس لها من الصحة.

وأشار الشمري، في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن مثل هذه الشائعات تتكرر بشكل متكرر على مدى السنوات العشر الماضية، وأن وكالة ناسا قد قامت بدراسة تأثير العواصف الشمسية على الإنترنت ولكن تم تضخيم الأمر وتضليل الجمهور.

وأوضح أنه إذا تم انقطاع الإنترنت، فإن الحياة ستعود إلى الحالة التي كانت عليها قبل الثورة التكنولوجية، حيث لم تكن الكهرباء مرتبطة بالإنترنت في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن العديد من الأنظمة والخدمات الحيوية تعتمد على الإنترنت، وبالتالي لا يوجد من يتحمل مسؤولية انقطاعه.

وأشار إلى أن هذه الشائعات تأتي كجزء من تجارب اختبار أو تكهنات وليس لها أساس من الواقع.

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