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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيل تدمر بشكل ممنهج المباني والطرقات في غزة

غارات إسرائيل
غارات إسرائيل
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قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة بشير جبر، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر بشكل ممنهج المباني السكنية والمحال التجارية والطرقات في قطاع غزة.

وأضاف أن الناجين من القصف قالوا إن المباني الإدارية والعمارات السكنية والطرق دمرت بشكل كامل، والطائرات الإسرائيلية تنفذ حزاما ناريا، عبارة عن غارات بشكل متزامن على طريق أو مربع سكني لتدميره بالكامل.

وتابع أن المصابين قالوا لـ"القاهرة الإخبارية" إن القصف طال بيوتهم دون سابق إنذار، وأن مئات الأسر لا يمكنها الخروج من التجمعات السكنية إلى المستشفيات بسبب تدمير الطرق.

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الطيران الحربي الإسرائيلي قطاع غزة المباني الإدارية والعمارات السكنية والطرق
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