تضامن كفر الشيخ: مسح ميداني للمنشآت لتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس

تشهد مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ مسح ميداني للمنشآت، لتنفيذ التعداد الإقتصادي السادس 2023-2024 بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والعميد حماده رزق شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لاقليم الوجه البحري، بحضور السيد مخيمر، مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي.

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، الهدف من المسح الميداني للمنشآت، توفير صورة كاملة ومعلومات عن الأنشطة بالجمعيات الاهلية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن المدخلات والمخرجات لكل نشاط، وتوفير بيانات عن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضافت جلاله، يتطلب تنفيذ التعداد الاقتصادى مقابلة القائمين على المشروعات فى الجمعيات الاهلية، لاستيفاء البيانات المطلوبة ليستفيد منها المخططين وصناع القرار فى رسم السياسات واتخاذ القرار، موجهه بضرورة التزام الجمعيات الأهلية بتقديم العون الكامل والمساعدة المطلوبة لتسهيل مهمة مندوبي الجهاز فى استيفاء البيانات المطلوبة خلال الفترة المذكورة، والتعاون التام فى هذا المشروع الوطني الهام، لتوفير بيانات ونتائج لمتخذي القرار لخدمة أهداف التنمية المستدامة والتخطيط القومي لما فيه صالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم.