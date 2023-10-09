إجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد غد الأربعاء

قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تقرر عقد إجتماع لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم بعد غد الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بناء على طلب من دولة فلسطين، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف العكلوك في تصريح له اليوم، إن الإجتماع الوزاري الطارئ يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، مشددا أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وقال السفير العكلوك، إن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال أتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان على شعبنا.

وأدان مندوب فلسطين المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي، وكذلك التدمير الوحشي المتواصل للمنازل والمؤسسات المدنية، والذي خلّف الآلاف من الشهداء والمصابين والجرحى والأعداد في تزايد مستمر، وأدى أيضا إلى نزوح الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم.