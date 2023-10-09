«بيكره البنات».. كواليس التحقيقات مع المتهم بقتل طفلته بالطالبية

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل الطفلة «ذكرى» التي تبلغ من العمر 4 سنوات على يد والدها بمنطقة الطالبية.

ونفادًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بضبط المتهم، وبمثوله أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة، أدلى باعترافات تفصيلية بقتل طفلته وتدعى «ذكرى- 4 سنوات» بعد وصلة تعذيب داخل الشقة.

وأوضح المتهم الذي يدعي “ أسامة” أنه لا يقصد قتل طفلته، ولكن كان يؤدبها، وفي يوم الواقعة، أغمى عليها، فحاول افاقتها بشتى الطرق، ولكن دون جدوى، فذهب بها إلى المستشفى، ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عذب طفلته، وتسبب في آثار تعذيب على جسدها، حتى فقدت الوعي.

وبسؤال والدة الطفلة المجني عليها، أوضحت أنه يحب أبنائه الأولاد أكثر من البنات، وأن المتهم يري أن زوجته تهتم بالطفلة المتوفاه وتهمل شقيقها الطفل الذكر.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط والتحفظ على عاطل متهم بالتعدي بالضرب على ابنته الطفلة والتسبب في وفاتها بعد وصلة تعذيب داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية بتلقي الرائد أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة تدعى "ذكرى" 4 سنوات، جثة هامدة وبها آثار تعذيب ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وسؤال والد المتوفاة أفاد بتعديه على ابنته المتوفاة بالضرب بسبب اهتمام والدتها بها واهمالها لشقيقها الذكر ووفاتها، أثناء ذلك جرى التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي وتم التحفظ على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.