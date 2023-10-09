انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل الدورة الثانية والثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والموسيقار هاني فرحات مدير المهرجان والدكتورة رشا طموم رئيس المحور الفكري المصاحب لفعاليات المهرجان .

ويأتي المهرجان في هذه الدورة بأعداء لروح فنان الشعب سيد درويش وذلك للاحتفاء بمرور 100 عام على ميلاده، ويضم المهرجان أكثر من 38 حقلا موسيقيا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويشارك بالمهرجان 120 فنان و61 باحث من 18 دولة .

وأعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استمرار تلقى طلبات المشاركة فى المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حتى 10 اكتوبر الجارى الذى يديره المايسترو هانى فرحات، وذلك لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين فى المنافسة على جوائزها.