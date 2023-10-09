رئيس اقتصادية الشيوخ يستقبل سفير أذربيجان

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين مصر وأذربيجان على مختلف الأصعدة، مشيداً بما تشهده العلاقات بينهما من تطور مستمر.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر مجلس الشيوخ الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان

والذي أشاد بحسن العلاقات الثنائية بين المجالس النيابية في الدولتين.

تطرقت المناقشات لتفعيل الدور الإيجابي لمجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية برئاسة الدكتور سري الدين لدعم الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.