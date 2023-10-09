الأحد.. دار الكتب والوثائق تحتفل بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الأحد الموافق 15 أكتوبرفي 6 مساء بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

يشارك في الاحتفالية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، د. أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وتشمل الاحتفالية برنامجا حافلا يبدأ بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر

كما تشمل الاحتفالية ندوة مع أبطال نصر أكتوبر المجيد، تكريم أبطال نصر أكتوبر، إلى جانب المؤتمر الصحفى لتدشين مشروع توثيق نصر أكتوبر، وحفل مع كورال شباب تنمية المواهب بالأوبرا إخراج د. سامح صابر