ورشة عمل حول "خطط إخلاء المباني" بجامعة الفيوم

شهد الدكتورعاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ورشة عمل بعنوان "خطة إخلاء المبنى" التي نظمها المعهد بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، وحاضر خلالها الدكتور طاهر حسن محمد مدير المركز، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد المغازي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عدلي سعداوي عميد المعهد السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وذلك اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

أوضح الدكتور طاهر حسن محمد أهمية ورشة العمل للتعريف بكيفية مواجهة الأزمات والكوارث التي قد تحدث بالمباني والمؤسسات قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات للحد من مخاطرها والتعريف بآليات التعامل مع الأزمات بأنواعها، وأهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة بالجامعة.

وأضاف أن الخطة تستهدف تشكيل وتدريب فرق إدارة الأزمات بكافة قطاعات وكليات الجامعة، وتحديد الواجبات والمهام المنوط بهم تنفيذها وقت الإخلاء، ومتابعة فاعلية الاشتراطات الأمنية من مخارج الطوارئ وأجهزة الانذار والأطفاء والكهرباء بشكل دائم، موضحًا أن السلامة والحفاظ على الأرواح له أهمية خاصة، لذا يجب وضع سيناريوهات محتملة للمخاطر، وكيفية منعها أو تقليل الآثار الناجمة عنها لتقليل الخسائر بالقدر الكافي، كما أكد أن نجاح خطط الإخلاء مرهون بشكل أساسي بكيفية إدارة الازمة، واتخاذ القرار المناسب، واتخاذ الإجراءات الوقائية لاحتواء الضرر.

مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر والفعال لرفع مستوى الوعي لدى منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، لتحقيق معايير الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات داخل الجامعة.

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